"Очень глубокий потенциал": В Кремле заявили о планах развивать отношения с КНДР
Песков: Развитие сотрудничества России и КНДР никем не может оспариваться
Российская сторона будет продолжать развивать сотрудничество с КНДР, и это право никто не может оспаривать. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Северная Корея — это сосед и дружественная нам страна. Представитель Кремля также отметил, что потенциал развития отношений между двумя государствами очень глубокий.
"Мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченности и никем не может и не должно оспариваться", — добавил Песков в разговоре с журналистами.
Ранее источники в дипломатических кругах сообщали, что президент Владимир Путин планирует летом посетить Северную Корею и Вьетнам. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора говорил, что к визиту российского лидера в КНДР уже начали готовиться.