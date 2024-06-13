"Очень глубокий потенциал": В Кремле заявили о планах развивать отношения с КНДР

Российская сторона будет продолжать развивать сотрудничество с КНДР, и это право никто не может оспаривать. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Северная Корея — это сосед и дружественная нам страна. Представитель Кремля также отметил, что потенциал развития отношений между двумя государствами очень глубокий.

"Мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченности и никем не может и не должно оспариваться", — добавил Песков в разговоре с журналистами.