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13 июня, 11:30

"Очень глубокий потенциал": В Кремле заявили о планах развивать отношения с КНДР

Песков: Развитие сотрудничества России и КНДР никем не может оспариваться

Российская сторона будет продолжать развивать сотрудничество с КНДР, и это право никто не может оспаривать. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Северная Корея — это сосед и дружественная нам страна. Представитель Кремля также отметил, что потенциал развития отношений между двумя государствами очень глубокий.

"Мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченности и никем не может и не должно оспариваться", — добавил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее источники в дипломатических кругах сообщали, что президент Владимир Путин планирует летом посетить Северную Корею и Вьетнам. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора говорил, что к визиту российского лидера в КНДР уже начали готовиться.

Песков: Кремль сообщит, когда Путин поедет в КНДР
Песков: Кремль сообщит, когда Путин поедет в КНДР
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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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