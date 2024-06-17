В Кремле раскрыли, какой российский регион Путин посетит на этой неделе Путин совершит рабочую поездку в Якутск 18 июня 17 июня, 09:30 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин намерен 18 июня посетить Якутск с рабочим визитом, где сможет оценить достижения и перспективы развития региона, в том числе в IT-сфере. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин также собирается уделить внимание вопросам развития Дальнего Востока, в частности реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьёв-Амурский 2030". Глава государства планирует пообщаться с участниками указанных программ и теми деятелями культуры, которые решились переехать в регион. Также состоится встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Ранее сообщалось, что Путин этим летом планирует посетить Северную Корею и Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора отметил, что к визиту президента "уже активно готовятся". В Кремле подчеркнули, что сообщат, когда российский лидер отправится в поездку.

Авторы Татьяна Миссуми