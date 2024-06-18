Обстановка в Пхеньяне перед визитом Путина — в объективе Life.ru Опубликованы фото обстановки в Пхеньяне перед визитом Путина 18 июня, 16:14 Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына посетит КНДР 18–19 июня. Ко встрече высокого гостя улицы Пхеньяна уже готовы. Обстановку в преддверии госвизита снял корреспондент Life.ru.

В аэропорту, куда прибудет глава государства, уже подготовлена красная дорожка, вывешены флаги России и КНДР. Кроме того, на улицах северокорейской столицы заметили портреты Путина и российские триколоры.

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

В столице КНДР — последние приготовления перед встречей российского лидера. А вот так выглядят будничные улицы Пхеньяна.

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Напомним, что Владимир Путин прилетит в столицу Северной Кореи поздно вечером 18 июня, а вся содержательная часть визита состоится 19 июня: и переговоры в различных форматах, в том числе и расширенный состав, и неформальное общение лидеров. В программу включён торжественный концерт в честь визита российского лидера и государственный приём, а также уже ставшее традиционным возложение венка к Монументу освобождения Корейского полуострова советскими солдатами от японской оккупации. Владимир Путин и Ким Чен Ын планируют обсудить широкий спектр вопросов, а по итогу переговоров подпишут ряд документов.

А уже 19–20 июня Путин приедет во Вьетнам. В Ханое российский лидер встретится с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Авторы Александра Вишнякова