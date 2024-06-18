Британский телеканал выдал видео с Путиным из Якутии за кадры из КНДР

Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), показав видео с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты подписали кадры как прилёт лидера РФ в Пхеньян, хотя на самом деле Путин прибыл в российский регион.

Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР в новости о прилёте Путина. Скриншот © X / SkyNews

"Российский президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита", — было указано в сообщении канала в соцсети X. Сейчас эта публикация уже не отображается.