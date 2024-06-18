Британский телеканал выдал видео с Путиным из Якутии за кадры из КНДР
Британский телеканал Sky News перепутал КНДР и Якутию в новости о прилёте Путина
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт имени П.А. Ойунского в Якутске. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Карпухин
Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), показав видео с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты подписали кадры как прилёт лидера РФ в Пхеньян, хотя на самом деле Путин прибыл в российский регион.
Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР в новости о прилёте Путина. Скриншот © X / SkyNews
"Российский президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита", — было указано в сообщении канала в соцсети X. Сейчас эта публикация уже не отображается.
Напомним, сегодня, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Российский лидер ознакомился с достижениями республики, встретился с работающими на Дальнем Востоке специалистами. Также глава государства проведёт встречу с лидером Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР. В аэропорту, куда прибудет глава государства, уже подготовлена красная дорожка, вывешены флаги России и КНДР. Кроме того, на улицах северокорейской столицы заметили портреты Путина.