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18 июня, 09:49

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на XXI век

Развитие Дальнего Востока для России является приоритетом на весь XXI век. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения", — сказал глава государства на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

Как обратил внимание президент, дальневосточные регионы развиваются опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты нашей страны. В пример Путин привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.

Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Вместе с тем президент проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.

"Хорошая тенденция": Миграционный приток молодёжи наблюдается на Дальнем Востоке, заявил Путин
"Хорошая тенденция": Миграционный приток молодёжи наблюдается на Дальнем Востоке, заявил Путин
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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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