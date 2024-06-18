Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на XXI век

Развитие Дальнего Востока для России является приоритетом на весь XXI век. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения", — сказал глава государства на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

Как обратил внимание президент, дальневосточные регионы развиваются опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты нашей страны. В пример Путин привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.