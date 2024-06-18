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Регион
18 июня, 06:18

Путин прибыл в Якутск, где ознакомится с достижениями республики

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки глава государства ознакомится с достижениями региона в ИТ и креативной отраслях, оборонной промышленности.

Также Путин встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Кроме того, запланирована встреча российского лидера с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Путин в прошлый раз посещал регион в сентябре 2014 года. С посещения Якутии начнётся большая дальневосточная поездка президента страны. Вечером он отправится с государственным визитом в КНДР, а потом — во Вьетнам.

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Тем временем в Пхеньяне основательно подготовились к визиту президента РФ Владимира Путина. В аэропорту, куда прибудет российский лидер, подготовлена красная дорожка. Также вывешены флаги России и Северной Кореи. Кроме того, на улицах северокорейской столицы заметили портреты Путина.

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Life.ru

Иван Косицын
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