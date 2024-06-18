Путин прибыл в Якутск, где ознакомится с достижениями республики

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки глава государства ознакомится с достижениями региона в ИТ и креативной отраслях, оборонной промышленности.

Также Путин встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Кроме того, запланирована встреча российского лидера с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Путин в прошлый раз посещал регион в сентябре 2014 года. С посещения Якутии начнётся большая дальневосточная поездка президента страны. Вечером он отправится с государственным визитом в КНДР, а потом — во Вьетнам.