Путин прибыл в Якутск, где ознакомится с достижениями республики
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки глава государства ознакомится с достижениями региона в ИТ и креативной отраслях, оборонной промышленности.
Также Путин встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Кроме того, запланирована встреча российского лидера с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Путин в прошлый раз посещал регион в сентябре 2014 года. С посещения Якутии начнётся большая дальневосточная поездка президента страны. Вечером он отправится с государственным визитом в КНДР, а потом — во Вьетнам.
Тем временем в Пхеньяне основательно подготовились к визиту президента РФ Владимира Путина. В аэропорту, куда прибудет российский лидер, подготовлена красная дорожка. Также вывешены флаги России и Северной Кореи. Кроме того, на улицах северокорейской столицы заметили портреты Путина.
Life.ru