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17 июня, 22:25

Путин заявил о провале попыток США сдержать Россию санкциями

Путин: США пытаются измотать экономику РФ санкциями, но изоляции не получилось

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Соединённые Штаты пытаются измотать российскую экономику различными ограничительными мерами, однако у американцев не получилось изолировать Россию. Статья с соответствующим заявлением главы государства по этому поводу была обнародована на сайте Кремля.

"(США. — Прим. Life.ru) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", — заявил российский лидер.

Путин добавил, что страна продолжает уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование и культуру.

В Кремле назвали дату визита Путина в КНДР
В Кремле назвали дату визита Путина в КНДР

Ранее Life.ru писал, что Путин в преддверии государственного визита в Пхеньян написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", которую в итоге опубликовали в северокорейской газете "Нодон синмун". В ней российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проводимой специальной военной операции на Украине.

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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