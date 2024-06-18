Путин заявил о провале попыток США сдержать Россию санкциями

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Соединённые Штаты пытаются измотать российскую экономику различными ограничительными мерами, однако у американцев не получилось изолировать Россию. Статья с соответствующим заявлением главы государства по этому поводу была обнародована на сайте Кремля.