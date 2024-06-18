Путин заявил о провале попыток США сдержать Россию санкциями
Путин: США пытаются измотать экономику РФ санкциями, но изоляции не получилось
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Соединённые Штаты пытаются измотать российскую экономику различными ограничительными мерами, однако у американцев не получилось изолировать Россию. Статья с соответствующим заявлением главы государства по этому поводу была обнародована на сайте Кремля.
"(США. — Прим. Life.ru) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", — заявил российский лидер.
Путин добавил, что страна продолжает уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование и культуру.
Ранее Life.ru писал, что Путин в преддверии государственного визита в Пхеньян написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", которую в итоге опубликовали в северокорейской газете "Нодон синмун". В ней российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проводимой специальной военной операции на Украине.
Life.ru / Павел Баранов