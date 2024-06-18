ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 21:57

Путин заявил о высокой оценке поддержки спецоперации Северной Кореей

Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации

Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проводимой Россией на Украине специальной военной операции. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина, которая была обнародована представителями Кремля.

"Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине", — заявил глава государства.

В Кремле назвали дату визита Путина в КНДР
В Кремле назвали дату визита Путина в КНДР

Напомним, что Путин в преддверии государственного визита в Пхеньян написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". Она опубликована в северокорейской газете "Нодон синмун".

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров