Путин заявил о высокой оценке поддержки спецоперации Северной Кореей
Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации
Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проводимой Россией на Украине специальной военной операции. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина, которая была обнародована представителями Кремля.
"Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине", — заявил глава государства.
Напомним, что Путин в преддверии государственного визита в Пхеньян написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". Она опубликована в северокорейской газете "Нодон синмун".
Life.ru / Павел Баранов