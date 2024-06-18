Путин заявил о высокой оценке поддержки спецоперации Северной Кореей

Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проводимой Россией на Украине специальной военной операции. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина, которая была обнародована представителями Кремля.

"Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине", — заявил глава государства.