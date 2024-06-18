Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

В преддверии государственного визита в Пхеньян президент РФ Владимир Путин написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". Она опубликована в северокорейской газете "Нодон синмун".

Вступление глава Кремля традиционно начал с краткого исторического экскурса, напомнив, что СССР первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику и установил с ней дипотношения. Уже в 1949 году государства заключили договор об экономическом и культурном сотрудничестве. В период с 1950 по 1953 год Советский Союз также протянул КНДР руку помощи, поддержав в борьбе за независимость.