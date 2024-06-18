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17 июня, 21:41

Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

Кремль опубликовал статью Путина для северокорейской газеты "Нодон синмун"

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

В преддверии государственного визита в Пхеньян президент РФ Владимир Путин написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". Она опубликована в северокорейской газете "Нодон синмун".

Вступление глава Кремля традиционно начал с краткого исторического экскурса, напомнив, что СССР первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику и установил с ней дипотношения. Уже в 1949 году государства заключили договор об экономическом и культурном сотрудничестве. В период с 1950 по 1953 год Советский Союз также протянул КНДР руку помощи, поддержав в борьбе за независимость.

"Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками — выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года", — сказано в статье президента.

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Путин совершит госвизит в КНДР 18–19 июня. Далее в программе российского лидера запланировано посещение Вьетнама. Соединённые Штаты и Южная Корея пообещали пристально следить за азиатским турне президента РФ.

Илья Пушкарев
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