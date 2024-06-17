Белый дом: В США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Вашингтон будет внимательно следить за рабочей поездкой президента России Владимира Путина в Северную Корею, которая состоится уже на этой неделе. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.