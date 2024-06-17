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17 июня, 18:52

Белый дом: В США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Вашингтон будет внимательно следить за рабочей поездкой президента России Владимира Путина в Северную Корею, которая состоится уже на этой неделе. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы, безусловно, будем следить за этим очень, очень внимательно", — сказал он журналистам на брифинге.

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Как сообщал Life.ru, в Кремле анонсировали визит Владимира Путина в КНДР, планируется, что он пройдёт с 18 по 19 июня. В Южной Корее, кстати, тоже его "ждут с нетерпением". Сеул уже заявлял о том, что, подобно Белому дому, будет пристально следить за поездкой российского лидера. Также известно, что сразу после Северной Кореи Путин посетит Ханой во Вьетнаме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Николь Вербер
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