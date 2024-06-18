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18 июня, 05:19

В Пхеньяне накануне визита Путина на улицах появились флаги России и портреты президента

В Пхеньяне на улицах появились флаги России и портреты Путина

В Пхеньяне основательно подготовились к визиту президента РФ Владимира Путина. В аэропорту, куда прибудет российский лидер, подготовлена красная дорожка. Также вывешены флаги России и Северной Кореи. Кадры из столицы Корейской Народно-Демократической Республики публикует Life.ru.

Пхеньян подготовился к визиту Владимира Путина. Видео © Life.ru

На них видно, что по Пхеньяну также развешены флаги РФ. Кроме того, появились билборды с Путиным. Ранее помощник президента страны по международным делам Юрий Ушаков рассказал о насыщенной программе визита Путина в КНДР. Она будет состоять из переговоров и личной беседы главы РФ с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

Напомним, что Владимир Путин совершит госвизит в КНДР 18–19 июня. Далее в программе российского лидера запланировано посещение Вьетнама. Соединённые Штаты и Южная Корея пообещали пристально следить за азиатским турне президента РФ. В преддверии государственного визита в Пхеньян глава государства написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". Она опубликована в северокорейской газете "Нодон синмун".

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Life.ru

Иван Косицын
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