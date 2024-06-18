В Пхеньяне накануне визита Путина на улицах появились флаги России и портреты президента

В Пхеньяне основательно подготовились к визиту президента РФ Владимира Путина. В аэропорту, куда прибудет российский лидер, подготовлена красная дорожка. Также вывешены флаги России и Северной Кореи. Кадры из столицы Корейской Народно-Демократической Республики публикует Life.ru.

На них видно, что по Пхеньяну также развешены флаги РФ. Кроме того, появились билборды с Путиным. Ранее помощник президента страны по международным делам Юрий Ушаков рассказал о насыщенной программе визита Путина в КНДР. Она будет состоять из переговоров и личной беседы главы РФ с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном с глазу на глаз.