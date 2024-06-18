"Хорошая тенденция": Миграционный приток молодёжи наблюдается на Дальнем Востоке, заявил Путин
Путин заявил о росте миграционного притока молодёжи на Дальний Восток
Миграционный приток молодёжи отмечается в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Путин на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно. Это всё-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов", — сказал глава государства на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.
Как подчеркнул президент, эта хорошая тенденция свидетельствует о том, что привлекательность "красивого, огромного и перспективного" региона возрастает. По словам Путина, доля молодёжи в среднем по стране составляет около 25%, а в дальневосточных субъектах — свыше 27%.
Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Вместе с тем президент проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.
Telegram / Кремль. Новости