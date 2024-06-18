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Регион
18 июня, 09:34

"Хорошая тенденция": Миграционный приток молодёжи наблюдается на Дальнем Востоке, заявил Путин

Путин заявил о росте миграционного притока молодёжи на Дальний Восток

Миграционный приток молодёжи отмечается в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно. Это всё-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов", — сказал глава государства на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

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Как подчеркнул президент, эта хорошая тенденция свидетельствует о том, что привлекательность "красивого, огромного и перспективного" региона возрастает. По словам Путина, доля молодёжи в среднем по стране составляет около 25%, а в дальневосточных субъектах — свыше 27%.

Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Вместе с тем президент проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.

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Путин обсудил с главой Минфина возведение моста через Лену до визита в Якутию
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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