Путин обсудил с главой Минфина возведение моста через Лену до визита в Якутию
Президент РФ Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым проблему строительства моста через реку Лену до визита в Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев во время презентации мастер-плана столицы региона также заявил о необходимости возведения транспортного объекта.
По словам Николаева, появление нового моста обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3%, а также снижение прямых затрат бюджета на 4,7 миллиарда рублей.
"Вчера говорил с Силуановым", — указал глава государства и кивком головы поддержал оценку главы Якутии.
Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки глава государства ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Вместе с тем лидер РФ проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.