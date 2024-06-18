Путин обсудил с главой Минфина возведение моста через Лену до визита в Якутию

Президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым проблему строительства моста через реку Лену до визита в Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев во время презентации мастер-плана столицы региона также заявил о необходимости возведения транспортного объекта.

По словам Николаева, появление нового моста обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3%, а также снижение прямых затрат бюджета на 4,7 миллиарда рублей.

"Вчера говорил с Силуановым", — указал глава государства и кивком головы поддержал оценку главы Якутии.