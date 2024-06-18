ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 09:07

Путин обсудил с главой Минфина возведение моста через Лену до визита в Якутию

Президент РФ Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым проблему строительства моста через реку Лену до визита в Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев во время презентации мастер-плана столицы региона также заявил о необходимости возведения транспортного объекта.

По словам Николаева, появление нового моста обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3%, а также снижение прямых затрат бюджета на 4,7 миллиарда рублей.

"Вчера говорил с Силуановым", — указал глава государства и кивком головы поддержал оценку главы Якутии.

Путин призвал развивать транспортную инфраструктуру в Магадане, Якутске и Анадыре
Путин призвал развивать транспортную инфраструктуру в Магадане, Якутске и Анадыре

Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки глава государства ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Вместе с тем лидер РФ проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Путин оставил автограф во время посещения креативного кластера "Квартал труда"
Путин оставил автограф во время посещения креативного кластера "Квартал труда"
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Антон Силуанов
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров