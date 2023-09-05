Путин призвал развивать транспортную инфраструктуру в Магадане, Якутске и Анадыре

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов призвал уделить особое внимание развитию транспортной инфраструктуры в Магадане, Якутске и Анадыре. Вместе с тем глава государства заявил о необходимости обеспечить там достойные жилищные условия и комфортную городскую среду.

"При подготовке мероприятий мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надёжного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населёнными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией", — сказал президент.

Вместе с тем Путин назвал важнейшей задачей формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке РФ. Для этого, по его словам, будет построен мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной трассы "Колыма". Ещё один мост в Якутии должен быть возведён через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по "Колыме".