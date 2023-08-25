В России может появиться День Дальнего Востока

В РФ предлагается ввести 4 января или 13 мая День Дальнего Востока России. С такой инициативой выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его мнению, это поспособствует привлечению внимания к проблемам региона и ускорит принятие важных решений. В партии считают, что жителям Дальнего Востока в первую очередь нужны качественные продукты, инфраструктура, образование, сферы услуг и досуга.

По словам председателя партии, начинать нужно со снижения цен на продукты и расширения их ассортимента. Также он заявил, что поручил проработать законодательные механизмы, которые позволят дать субсидии перевозчикам, доставляющим продукты на Дальний Восток из Центральной России.

Слуцкий добавил, что ЛДПР выступает за развитие образовательных центров в регионах. По его словам, уровень местного школьного образования позволяет молодёжи поступать в столичные вузы. Однако нужно предоставлять им возможность обучаться и в родном регионе, чтобы потом оставаться там работать, считает глава партии.

"Нам нужна реновация Дальнего Востока. Нужно укреплять веру дальневосточников и россиян в этот богатый и уникальный край", — сказал Слуцкий.

Он предложил для празднования Дня Дальнего Востока 4 января или 13 мая. Первая дата — день образования Дальневосточного края в составе СССР. Вторая — образование Дальневосточного федерального округа в 2000 году.