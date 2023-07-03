В Госдуме поддержали идею учредить звание "Город-герой СВО"

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий дал свою оценку законопроекту об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции". Документ был внесён в Госдуму сегодня.

Депутат объяснил, что звания "Город-герой" и "Город трудовой доблести" позволят по достоинству отметить заслуги населённых пунктов перед Родиной и вклад в её будущее. По его мнению, российская молодёжь воспитывается на примерах героев ВОВ, а впредь и на примерах героев СВО. Парламентарий считает, что Луганск, вне всякого сомнения, заслуживает звания "Город-герой", а другие города ЛНР подтвердили право носить звание "Город трудовой доблести".

"Если брать ЛНР, где нахожусь, то это сам город Луганск — он давно заслуживает звания "Город-герой". У нас есть города, которые сегодня заслуживают звания "Город трудовой доблести", потому что восстанавливаются объекты и инфраструктура с помощью жителей", — пояснил Водолацкий в беседе с RT.