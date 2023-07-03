В России предложили учредить звание "Город-герой СВО"

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции", сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. По его словам, это закон о "людях, дух и веру в Россию которых не сломили". Политик напомнил, что с 2014 года жители Донбасса и Луганщины подвергаются уничтожению со стороны Киева.

"Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почётного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года", — написал он в своём телеграм-канале.

В случае принятия закона в городах с таких званием планируется установить памятные стелы с изображением герба, а также построить музеи, посвящённые подвигам и стойкости жителей.