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Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 06:51
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В России предложили учредить звание "Город-герой СВО"

Слуцкий: В Госдуму внесли законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО"

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции", сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. По его словам, это закон о "людях, дух и веру в Россию которых не сломили". Политик напомнил, что с 2014 года жители Донбасса и Луганщины подвергаются уничтожению со стороны Киева.

"Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почётного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", написал он в своём телеграм-канале.

В случае принятия закона в городах с таких званием планируется установить памятные стелы с изображением герба, а также построить музеи, посвящённые подвигам и стойкости жителей.

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Напомним, в мае депутаты предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой". Слуцкий тогда отмечал, что эти города отражают натиск врага куда дольше, чем длилась Великая Отечественная.

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ТАСС / Николай Тришин

Матвей Константинов
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