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31 мая, 11:22

Песков отреагировал на идею присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение присвоить почётное звание "Город-герой" Донецку и Луганску. По его словам, мужество городов и их жителей нужно отмечать.

"Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом, давайте дождёмся, пока поработают над этим наши законодатели", — отметил представитель Кремля, добавив при этом, что в течение последних девяти лет жители Донецка и Луганска "проявляют абсолютное геройство".

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Напомним, с инициативой вернуть почётное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей ранее выступила ЛДПР. Партия готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил лидер политсилы Леонид Слуцкий.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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