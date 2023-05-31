Песков отреагировал на идею присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение присвоить почётное звание "Город-герой" Донецку и Луганску. По его словам, мужество городов и их жителей нужно отмечать.

"Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом, давайте дождёмся, пока поработают над этим наши законодатели", — отметил представитель Кремля, добавив при этом, что в течение последних девяти лет жители Донецка и Луганска "проявляют абсолютное геройство".