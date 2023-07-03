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Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 10:03
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Пушилин обратился к населению ЛНР в юбилейную дату

Пушилин поздравил с первой годовщиной освобождения жителей ЛНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Луганской Народной Республики, поздравив с первой годовщиной освобождения региона. Текст опубликован в телеграм-канале политика.

"Выбив украинских захватчиков из Сватова, Кременной, Попасной, Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и других населённых пунктов ЛНР, восемь лет находившихся под оккупацией киевского режима, союзные силы — подразделения Российской армии, ДНР и ЛНР — совершили историческое освобождение", отметил Пушилин.

Он обратил внимание на то, что города республики в непосредственной близости от фронта и сам Луганск продолжают страдать от украинских обстрелов, именно поэтому цели специальной военной операции должны быть полностью достигнуты.

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Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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