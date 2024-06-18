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Регион
18 июня, 07:59

Путин оставил автограф во время посещения креативного кластера "Квартал труда"

Президент Владимир Путин оставил памятный автограф во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутии. Глава государства осмотрел экспозицию, посвящённую достижениям и перспективам региона в области информационных технологий, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции (СВО).

Подпись президента России и сегодняшняя дата. Фото © Life.ru

Подпись президента России и сегодняшняя дата. Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки лидер РФ ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Вместе с тем Путин проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Life.ru

Марина Калегина
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