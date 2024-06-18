Путин оставил автограф во время посещения креативного кластера "Квартал труда"

Президент Владимир Путин оставил памятный автограф во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутии. Глава государства осмотрел экспозицию, посвящённую достижениям и перспективам региона в области информационных технологий, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции (СВО).

Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки лидер РФ ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Вместе с тем Путин проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.