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18 июня, 07:37

Путин осмотрел креативный кластер "Квартал труда" в ходе поездки в Якутск

Президент России Владимир Путин посетил креативный кластер "Квартал труда" в Якутске в рамках рабочего визита в Якутию. Глава государства осмотрел экспозицию, которая посвящена достижениям и перспективам в IT и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне спецоперации (СВО).

Президент РФ Владимир Путин приехал в Якутск. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин в ходе осмотра ознакомился с результатами работы территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", которая была создана для стимулирования производства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) изделий, необходимых для нужд спецоперации. Кроме того, лидер России ознакомился с инновационными проектами, включая анализатор медицинских снимков Sciberia, систему мониторинга авиадвигателей "Хорус". Также Путин посетил анимационную студию "Тундра".

Отдельно главе российского государства покажут мастер-план Якутской агломерации до 2030 года, а также проект строительства межвузовского кампуса.

В Пхеньяне накануне визита Путина на улицах появились флаги России и портреты президента
В Пхеньяне накануне визита Путина на улицах появились флаги России и портреты президента

Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки лидер РФ ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Вместе с тем Путин проведёт встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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