Путин осмотрел креативный кластер "Квартал труда" в ходе поездки в Якутск

Президент России Владимир Путин посетил креативный кластер "Квартал труда" в Якутске в рамках рабочего визита в Якутию. Глава государства осмотрел экспозицию, которая посвящена достижениям и перспективам в IT и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне спецоперации (СВО).

Президент РФ Владимир Путин приехал в Якутск. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин в ходе осмотра ознакомился с результатами работы территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", которая была создана для стимулирования производства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) изделий, необходимых для нужд спецоперации. Кроме того, лидер России ознакомился с инновационными проектами, включая анализатор медицинских снимков Sciberia, систему мониторинга авиадвигателей "Хорус". Также Путин посетил анимационную студию "Тундра".

Отдельно главе российского государства покажут мастер-план Якутской агломерации до 2030 года, а также проект строительства межвузовского кампуса.