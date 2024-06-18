Путин подписал распоряжение о стратегическом партнёрстве с КНДР

Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", — говорится в тексте документа.