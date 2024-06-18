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18 июня, 09:21

Путин подписал распоряжение о стратегическом партнёрстве с КНДР

Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", — говорится в тексте документа.

В распоряжении также отмечается, что Министерству иностранных дел разрешено вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, там указано, что договор целесообразно подписать на высшем уровне.

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Напомним, Путин в ближайшие дни впервые с 2000 года посетит КНДР. В Пхеньяне уже основательно подготовились к визиту российского лидера. В аэропорту, куда прибудет Путин, подготовлена красная дорожка. Также вывешены флаги России и КНДР. Кроме того, на улицах северокорейской столицы заметили портреты Путина. Президент РФ в свою очередь написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года".

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Kremlin.ru

Николай Рюмин
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