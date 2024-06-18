Путин подписал распоряжение о стратегическом партнёрстве с КНДР
Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", — говорится в тексте документа.
В распоряжении также отмечается, что Министерству иностранных дел разрешено вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, там указано, что договор целесообразно подписать на высшем уровне.
Напомним, Путин в ближайшие дни впервые с 2000 года посетит КНДР. В Пхеньяне уже основательно подготовились к визиту российского лидера. В аэропорту, куда прибудет Путин, подготовлена красная дорожка. Также вывешены флаги России и КНДР. Кроме того, на улицах северокорейской столицы заметили портреты Путина. Президент РФ в свою очередь написал авторскую статью под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года".