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18 июня, 17:41

Путин прибыл в Пхеньян

Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Главу российского государства у самолёта встретил председатель КНДР Ким Чен Ын. Лидеры двух стран немного поговорили, а затем уехали в одном "аурусе".

Отметим, что это второй визит российского лидера в КНДР. Первая поездка состоялась в 2000 году, тогда Путин встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.

Напомним, основная программа визита Путина в столицу КНДР намечена на среду, 19 июня. В частности, завтра состоятся переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, и неформальное общение президента РФ с Ким Чен Ыном. В программу также включены торжественный концерт в честь визита Путина и государственный приём. К слову, в Пхеньяне вовсю готовятся к визиту российского лидера — Life.ru публиковал фоторепортаж из столицы КНДР перед приездом Путина.

Политолог раскрыла, что даст России визит Путина в КНДР
Политолог раскрыла, что даст России визит Путина в КНДР
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Life.ru / Андрей Тишин

Наталья Исакова
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