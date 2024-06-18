Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Главу российского государства у самолёта встретил председатель КНДР Ким Чен Ын. Лидеры двух стран немного поговорили, а затем уехали в одном "аурусе".

Отметим, что это второй визит российского лидера в КНДР. Первая поездка состоялась в 2000 году, тогда Путин встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.