Путин прибыл в Пхеньян
Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Главу российского государства у самолёта встретил председатель КНДР Ким Чен Ын. Лидеры двух стран немного поговорили, а затем уехали в одном "аурусе".
Отметим, что это второй визит российского лидера в КНДР. Первая поездка состоялась в 2000 году, тогда Путин встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.
Напомним, основная программа визита Путина в столицу КНДР намечена на среду, 19 июня. В частности, завтра состоятся переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, и неформальное общение президента РФ с Ким Чен Ыном. В программу также включены торжественный концерт в честь визита Путина и государственный приём. К слову, в Пхеньяне вовсю готовятся к визиту российского лидера — Life.ru публиковал фоторепортаж из столицы КНДР перед приездом Путина.
Life.ru / Андрей Тишин