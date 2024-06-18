Политолог раскрыла, что даст России визит Путина в КНДР

Северная Корея уже вовсю готовится к визиту президента России Владимира Путина. Предстоящая поездка является залогом крепкой дружбы и тесного сотрудничества двух государств. Такое мнение выразила политолог Марина Силкина.

"Учитывая последние тенденции, полагаю, что предметом обсуждения на встрече будут вопросы развития стратегического партнёрства. Так, на недавнем заседании Совбеза ООН российская сторона предложила пересмотреть режим бессрочных санкций в отношении КНДР, и, скорее всего, этот вопрос тоже будет предметом обсуждений в ходе визита Путина", — подчеркнула эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, по мнению эксперта, будет поднят вопрос о развитии туризма в Северной Корее. Не менее важно, считает Силкина, экономическое сотрудничество, логистика и сельское хозяйство.

В свою очередь политолог-кореевед Александр Жебин полагает, что решение РФ и КНДР подумать о новом основополагающем договоре связано с изменившейся мировой обстановкой, а также угрозами на Дальнем Востоке. Эксперт добавил, что КНДР представляет для России повышенную ценность как торговый партнёр. Развивать логистику совместно с Пхеньяном будет намного проще, хоть это и потребует больших затрат, отметил Жебин.

"В новых условиях, когда для России отменён выход на многие рынки и доступ к различным товарам и услугам, новый партнёр, КНДР, представляет повышенную ценность. Это страна пограничная, здесь логистика будет гораздо проще. Конечно, требуются определённые вложения и в инфраструктуру, и в связь, и в транспорт", — пояснил кореевед в беседе с "Царьградом".