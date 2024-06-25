СМИ раскрыли, что произойдёт с Западом после визита Путина в КНДР
AT: Визит Путина в КНДР может нанести ущерб странам Запада
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Визит президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) может нанести ущерб странам Запада. Об этом сообщает издание Asia Times.
"Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — указано в статье.
Как отмечает издание, поражение в конфликте на Украине очень серьёзно скажется на США. Авторы материала пишут, что катастрофа в Незалежной способна подорвать "американскую гегемонию даже в большей степени, чем "вечные войны" в Афганистане и Ираке". Союзники Соединённых Штатов не питают иллюзий на этот счёт, подчёркивается в статье.
Напомним, 18 июня Владимир Путин приехал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это вызвало беспокойство на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей. В Кремле отметили, что любая внешнеполитическая активность РФ воспринимается Западом в штыки, так как он пытается подавить нашу страну.