СМИ раскрыли, что произойдёт с Западом после визита Путина в КНДР

"Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — указано в статье.

Как отмечает издание, поражение в конфликте на Украине очень серьёзно скажется на США. Авторы материала пишут, что катастрофа в Незалежной способна подорвать "американскую гегемонию даже в большей степени, чем "вечные войны" в Афганистане и Ираке". Союзники Соединённых Штатов не питают иллюзий на этот счёт, подчёркивается в статье.