Столтенберг позавидовал договору России и КНДР и призвал Запад сплотиться
Столтенберг: Договор между Россией и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР должно подтолкнуть Запад к сплочению. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Этот Договор о партнёрстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплочёнными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее", — заявил он в ходе визита в Канаду.
По его словам, также западные государства крайне обеспокоены тем, что "Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программы КНДР".
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин посетил КНДР. В рамках визита прошли переговоры в расширенном составе, также глава государства и лидер Северной Кореи пообщались с глазу на глаз. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Этот документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.