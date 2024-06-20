Столтенберг позавидовал договору России и КНДР и призвал Запад сплотиться

Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР должно подтолкнуть Запад к сплочению. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Этот Договор о партнёрстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплочёнными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее", — заявил он в ходе визита в Канаду.