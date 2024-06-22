Путин посадил США в лужу визитами в КНДР и Вьетнам

Визиты президента России Владимира Путина во Вьетнам и КНДР продемонстрировали провал политики диктата США, показав стремление Глобального Юга сблизиться с Москвой. В этом уверен посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, политика санкций полностью провалилась. Ещё раз подтверждено, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает РФ, тянутся к нам", — сказал дипломат журналистам.