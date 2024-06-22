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22 июня, 06:34
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Путин посадил США в лужу визитами в КНДР и Вьетнам

Антонов считает, что визиты Путина во Вьетнам и КНДР посадили США в лужу

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото © ЦТАК

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото © ЦТАК

Визиты президента России Владимира Путина во Вьетнам и КНДР продемонстрировали провал политики диктата США, показав стремление Глобального Юга сблизиться с Москвой. В этом уверен посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, политика санкций полностью провалилась. Ещё раз подтверждено, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает РФ, тянутся к нам", — сказал дипломат журналистам.

Он иронично заметил, что американские эмиссары по пятам следуют за российскими официальными лицами, совершая визиты в те же страны сразу после них. Над примером Антонову долго думать не пришлось — Вашингтон объявил о визите в Ханой помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка сразу после поездки Путина во Вьетнам. По словам политика, американским посланцам поручено "вынюхать" детали договорённостей с Россией, чтобы сдемпфировать позитивный результат.

"Новая эпоха": Политолог раскрыл тайный смысл поездки Путина в КНДР и Вьетнам
"Новая эпоха": Политолог раскрыл тайный смысл поездки Путина в КНДР и Вьетнам

Напомним, 18 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в КНДР. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это, разумеется, вызвало беспокойство на Западе. Столтенберг в очередной раз призвал страны НАТО и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей. А сегодня стало известно, что США перебросили атомный авианосец к Корейскому полуострову.

Андрей Бражников
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