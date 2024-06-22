США перебросили атомный авианосец к Корейскому полуострову после визита Путина в КНДР
Авианосец США Theodore Roosevelt зашёл в порт Пусана после визита Путина в КНДР
Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt. Фото © Wikipedia
Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt зашёл в порт южнокорейского города Пусан. О переброске корабля к Корейскому полуострову пишет агентство Yonhap со ссылкой на ВМС республики.
Это первое появление авианосца в южнокорейском порту с ноября 2023 года. Судно прибыло туда в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis (американская корабельная система ПРО).
США, Республика Корея и Япония планируют устроить совместные военные учения Freedom Edge к концу июня. Ожидается, что авианосец Theodore Roosevelt станет одним из участников слаживания войск.
Напомним, 18 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в КНДР. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это, разумеется, вызвало беспокойство на Западе. Столтенберг в очередной раз призвал страны НАТО и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей.