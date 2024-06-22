США перебросили атомный авианосец к Корейскому полуострову после визита Путина в КНДР

Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt зашёл в порт южнокорейского города Пусан. О переброске корабля к Корейскому полуострову пишет агентство Yonhap со ссылкой на ВМС республики.

Это первое появление авианосца в южнокорейском порту с ноября 2023 года. Судно прибыло туда в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis (американская корабельная система ПРО).