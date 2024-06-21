"Новая эпоха": Политолог раскрыл тайный смысл поездки Путина в КНДР и Вьетнам
Политолог Стариков: Визит Путина в КНДР и Вьетнам укрепил безопасность Евразии
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Визиты президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и Ханой способствуют укреплению безопасности Евразии. Такое мнение выразил политолог Николай Стариков, а также напомнил, что КНДР и Вьетнам успешно воевали с США.
"То, что сейчас Вьетнам и Северная Корея находятся в разной степени взаимодействия с Западом, сути дела не меняет. Освежаются старые партнёрские связи, заключаются новые договоры. По сути, выстраивается новая архитектура безопасной Евразии", — указал эксперт в беседе с "Царьградом".
По словам Старикова, в Евразии у Москвы есть много друзей, с которыми необходимо торговать и заключать договоры. Политолог подчеркнул, что сейчас в мире настала "новая эпоха" для того, чтобы наступило новое равновесие, то есть тот самый многополярный мир, о котором неоднократно говорил Путин.
Напомним, 18 июня Путин прибыл с визитом в КНДР. Жители Северной Кореи приветствовали президента РФ с цветами в руках. Путин и его иностранный коллега Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а потом общались с глазу на глаз более двух часов. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон. 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Президент РФ провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов. Символично, что сроки визита лидера РФ во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений.