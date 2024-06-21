"Новая эпоха": Политолог раскрыл тайный смысл поездки Путина в КНДР и Вьетнам

Визиты президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и Ханой способствуют укреплению безопасности Евразии. Такое мнение выразил политолог Николай Стариков, а также напомнил, что КНДР и Вьетнам успешно воевали с США.

"То, что сейчас Вьетнам и Северная Корея находятся в разной степени взаимодействия с Западом, сути дела не меняет. Освежаются старые партнёрские связи, заключаются новые договоры. По сути, выстраивается новая архитектура безопасной Евразии", — указал эксперт в беседе с "Царьградом".