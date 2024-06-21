На Западе заявили о катастрофе во внешней политике США из-за Путина Эксперт Меркурис: Визит Путина в Азию превратился в катастрофу для США 21 июня, 14:09 4191 4191 Пхеньян во время визита Владимира Путина. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Прошедшая неделя для внешней политики США была просто катастрофической: так называемый мирный саммит в Швейцарии завершился полным фиаско, кризис на Ближнем Востоке выходит из-под контроля. А тем временем президент России совершает международные визиты в Азию, которых в Вашингтоне не ожидали. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

"Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть, — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Duran. — Вот что происходит, когда ты не ведёшь дипломатию, а придерживаешься политики вооружённых конфликтов и войн, когда хочешь наложить санкции на всех".

По словам Меркуриса, партнёрство России и КНДР стало полной неожиданностью для США, так как ключевой задачей Вашингтона было предотвратить сближение стран.

Авторы Александра Вишнякова