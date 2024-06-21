На Западе заявили о катастрофе во внешней политике США из-за Путина
Эксперт Меркурис: Визит Путина в Азию превратился в катастрофу для США
Пхеньян во время визита Владимира Путина. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Прошедшая неделя для внешней политики США была просто катастрофической: так называемый мирный саммит в Швейцарии завершился полным фиаско, кризис на Ближнем Востоке выходит из-под контроля. А тем временем президент России совершает международные визиты в Азию, которых в Вашингтоне не ожидали. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
"Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть, — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Duran. — Вот что происходит, когда ты не ведёшь дипломатию, а придерживаешься политики вооружённых конфликтов и войн, когда хочешь наложить санкции на всех".
По словам Меркуриса, партнёрство России и КНДР стало полной неожиданностью для США, так как ключевой задачей Вашингтона было предотвратить сближение стран.
Как сообщал Life.ru, 18 июня Путин прибыл с государственным визитом в КНДР. Жители Северной Кореи приветствовали российского лидера с цветами в руках. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем общались с глазу на глаз более двух часов. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон. А уже 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Он провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов. Символично, что сроки визита лидера РФ во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений.