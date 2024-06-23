Названы главные моменты в уходе за машиной в жару, чтобы не увезти её в сервис

Летом эксплуатация автомобиля требует особенной осторожности. Важно следить за нагревом двигателя, состоянием кузова, а также давлением в шинах, пишет Kp.ru со ссылкой на экспертов.

Автовладельцам нужно смотреть за температурой датчика двигателя, которая в норме показывает от 95 до 105 градусов. Если же стрелка находится в красной зоне, значит, антифриз нагрелся до 120–130 градусов. В этом случае лучше остановиться и выключить мотор на 20–30 минут.

Летом не исключено, что корпус машины будет пачкаться птичьими экскрементами, пыльцой, почками и клейкими листьями. Всё это пагубно влияет на состояние лако-красочного покрытия (ЛКП). Кроме того, не стоит забывать и о кусочках битума, а также каплях краски, которые могут "накрыть" ваш кузов в летний период ремонтных работ. Минимизировать опасности можно правильным выбором парковочного места: подальше от коммунальщиков, в тени, но не под деревьями, которые могут упасть на авто.

Очищать же загрязнённый кузов нужно правильно, предупредил совладелец и директор автосервиса FIT SERVICE Евгений Евтеев.

"Если нанести очиститель на грязный кузов, могут появиться царапины", — предупредил он.

Поэтому перед очисткой авто нужно помыть. Сперва под давлением с бесконтактным шампунем, после этого — традиционной тряпкой.

Также эксперты советуют накачивать шины в жару на уровне нижней границы рекомендованной нормы, так как под воздействием высоких температур давление повышается. Кроме того, не стоит летом заправлять полный бак, отметил технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Из-за нагрева в нём может вырасти давление, топливо начнёт выдавливаться через клапан или недокрученную крышку бензобака.

В сильную жару не стоит включать кондиционер сразу, как сел в машину. Сначала стоит пару минут проехать с открытыми окнами и дать выйти горячему воздуху. Резкие перепады температуры негативно влияют на здоровье, а также на пластик и стёкла.