В России планируют ужесточить правила перепродажи ввезённых авто

В России собираются сделать более строгим регламент по перепродаже ввезённых в страну автомобилей. Главное управление Министерства внутренних дел разработало новое правило для регистрации машин, если они перепродаются на российской территории. Информация отражена в поправках к закону о госрегистрации транспортных средств, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме РФ.

"По новым правилам, если ввезённый в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то новому владельцу придётся заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учёт наделяются сотрудники Госавтоинспекции", — уточняют "Известия".

По действующему законодательству те, кто ввозит в Россию автомобили, оплачивают утильсбор по льготному тарифу. Это обходится в 3,4 тысячи рублей для автомобилей моложе трёх лет и 5,2 тысячи рублей для машин старше. Издание со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что проект поправок уже был поддержан кабинетом министров.