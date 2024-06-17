В России планируют ужесточить правила перепродажи ввезённых авто
"Известия": В России могут повысить утильсбор для ввезённых в страну автомобилей
В России собираются сделать более строгим регламент по перепродаже ввезённых в страну автомобилей. Главное управление Министерства внутренних дел разработало новое правило для регистрации машин, если они перепродаются на российской территории. Информация отражена в поправках к закону о госрегистрации транспортных средств, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме РФ.
"По новым правилам, если ввезённый в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то новому владельцу придётся заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учёт наделяются сотрудники Госавтоинспекции", — уточняют "Известия".
По действующему законодательству те, кто ввозит в Россию автомобили, оплачивают утильсбор по льготному тарифу. Это обходится в 3,4 тысячи рублей для автомобилей моложе трёх лет и 5,2 тысячи рублей для машин старше. Издание со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что проект поправок уже был поддержан кабинетом министров.
Ранее о проекте другого сбора рассказали в Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT сообщил о том, что министерство рассматривает возможность ввести для отечественных компаний плату за использование иностранного софта. Он объяснил это тем, что российский бизнес научился работать в условиях санкций и успешно справляется с обновлением зарубежного ПО, несмотря на блокировку. По мнению министра, российскому бизнесу необходимы дополнительные экономические и, в частности, "налоговые" стимулы, которые будут побуждать переходить на использование отечественных IT-решений.
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