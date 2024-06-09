Таиланд не станет вводить туристический сбор в размере 8 долларов
Правительство Таиланда не станет вводить сбор в размере 300 батов ($8) с туристов, которые прилетают в страну на самолёте. По мнению премьер-министра страны Сеттхи Тхависина, отдыхающие намного больше потратят на досуг, что экономически выгоднее, чем "взимание сбора в размере 300 батов". Об этом сообщила газета The Nation.
"Согласно различным опросам, многие города и острова Таиланда признаны туристическими направлениями мирового класса. Мы должны сосредоточиться на поощрении рациональных идей, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не прислушиваться к определённым обескураживающим мнениям", — сказал глава правительства.
Ранее Life.ru писал, что власти Таиланда приняли решение утвердить согласование 60-дневного безвизового режима для российских граждан. Новое распоряжение — временная мера, которую ввели из-за увеличившегося количества российских туристов.
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