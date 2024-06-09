Таиланд не станет вводить туристический сбор в размере 8 долларов

Правительство Таиланда не станет вводить сбор в размере 300 батов ($8) с туристов, которые прилетают в страну на самолёте. По мнению премьер-министра страны Сеттхи Тхависина, отдыхающие намного больше потратят на досуг, что экономически выгоднее, чем "взимание сбора в размере 300 батов". Об этом сообщила газета The Nation.