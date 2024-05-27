Интерес к внутреннему туризму назвали знаком духовного роста россиян

В России наблюдается всплеск интереса к внутреннему туризму. Вице-президент Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия Оксана Климова в эфире радио "Комсомольская правда" отметила, что очень рада этому событию, так как в нашей стране найдётся много мест, способных удовлетворить каждую потребность человека.

"Потому что наша страна настолько прекрасна, каждый её уголок представляет какую-то жемчужину. Есть всё, на каждую потребность человека: хотите на море — пожалуйста, хотите в горы – пожалуйста, хотите отдохнуть где-то просто на пляже — пожалуйста", — заявила собеседница kp.ru.

Она также указала, что многие путешественники интересуются даже деревеньками на Крайнем Севере, на территории которых можно понаблюдать за северным сиянием. По словам специалиста, такие места привлекают граждан иногда даже больше, чем какой-нибудь популярный курорт.

Климова считает, что это говорит о духовном обогащении россиян, у которых в связи с этим также появились определённые потребности — не только поесть, попить, одеть детей, но и созерцать.

"Это говорит о духовном росте. И я очень рада за жителей России в этом плане", — заявила Климова.