На Байкале появится новый курорт

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию анонсировал появление на Байкале круглогодичного курорта, который будет работать по принципу "ноль загрязнения" для озера.

"Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро", — сказал президент.