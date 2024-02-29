На Байкале появится новый курорт
Путин анонсировал строительство курорта на Байкале с нулевым уровнем загрязнения
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию анонсировал появление на Байкале круглогодичного курорта, который будет работать по принципу "ноль загрязнения" для озера.
"Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро", — сказал президент.
Напомним, что в ходе Послания Путин коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры", "Экономика данных", а также поставил задачи на перспективу. Большое внимание глава государства уделил бойцам СВО, назвав их настоящей элитой страны и подлинными героями.
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