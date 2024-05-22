"Удивительно!": Французский журналист показал неожиданный репортаж из Крыма LCI: Россияне предпочитают отдых в Крыму вместо курортов в Турции и Таиланде 22 мая, 08:51 В России туристы предпочитают Крым вместо поездок в Турцию. Обложка © Freepik / wirestock

Российские туристы с большим энтузиазмом отправляются на летний отдых в Крым, нежели на традиционные курорты в Турции или Таиланде. Об этом рассказал корреспондент LCI в эфире телеканала.

"Удивительно. За первые два года конфликта туристический поток резко сократился, однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы на полуостров", — поделился он в репортаже.

По его словам, россиян привлекают доступность отдыха и красоты полуострова, несмотря на продолжающуюся спецоперацию. Крым, как пояснил журналист, действительно прекрасное место, которое "объективно красивее" даже курортов Краснодарского края. В эфире показали кадры с пляжами полуострова, заполненными отдыхающими.

Корреспондент удивился смелости россиян, которые едут на крымские пляжи по дорогам через новые регионы, в том числе через Мариуполь, который только возвращается к жизни после освобождения. Туристов нисколько не пугают колонны военной техники ВС РФ, встречающиеся им по пути, удивился француз.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики планируют оценить ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и потребовать от Киева компенсацию.

Авторы Татьяна Миссуми