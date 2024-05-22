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Регион

"Удивительно!": Французский журналист показал неожиданный репортаж из Крыма

LCI: Россияне предпочитают отдых в Крыму вместо курортов в Турции и Таиланде

22 мая, 08:51
В России туристы предпочитают Крым вместо поездок в Турцию. Обложка © Freepik / wirestock

В России туристы предпочитают Крым вместо поездок в Турцию. Обложка © Freepik / wirestock

Российские туристы с большим энтузиазмом отправляются на летний отдых в Крым, нежели на традиционные курорты в Турции или Таиланде. Об этом рассказал корреспондент LCI в эфире телеканала.

"Удивительно. За первые два года конфликта туристический поток резко сократился, однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы на полуостров", — поделился он в репортаже.

По его словам, россиян привлекают доступность отдыха и красоты полуострова, несмотря на продолжающуюся спецоперацию. Крым, как пояснил журналист, действительно прекрасное место, которое "объективно красивее" даже курортов Краснодарского края. В эфире показали кадры с пляжами полуострова, заполненными отдыхающими.

Корреспондент удивился смелости россиян, которые едут на крымские пляжи по дорогам через новые регионы, в том числе через Мариуполь, который только возвращается к жизни после освобождения. Туристов нисколько не пугают колонны военной техники ВС РФ, встречающиеся им по пути, удивился француз.

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Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики планируют оценить ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и потребовать от Киева компенсацию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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