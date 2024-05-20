Крым намерен предъявить Украине счёт за ущерб от обстрелов

В Крыму планируют оценить ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и потребовать от Киева компенсацию. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от неё ни осталось в итоге, к оплате", — сообщил он РИА "Новости".

По словам парламентария, атаки на полуостров лишь укрепляют в мысли о необходимости взыскания ущерба. Константинов уверен, что аргументы для убеждения Киева найдутся.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Германия не торопится передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как опасается применения этого оружия для атак по Крыму. Он призвал Берлин изменить позицию по этому вопросу, потому что считает полуостров частью Незалежной.