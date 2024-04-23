Таиланд с 1 мая сокращает срок безвизового режима для россиян

Власти Таиланда приняли решение утвердить согласование 60-дневного безвизового режима для российских граждан. Изменения вступают в силу с 1 мая, рассказал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин по итогам заседания кабмина.

"Кабинет министров одобрил предложение министерства иностранных дел по вопросу освобождения от получения виз владельцев российских паспортов, посещающих Таиланд в туристических целях на срок не более 60 дней", — написал тайский премьер на своей странице в соцсети X.

С 1 ноября прошлого года граждане РФ могли находиться в Таиланде без визы до 90 дней. Это правило будет действовать до 30 апреля включительно. Новое распоряжение, по словам Тхависина, является временной мерой, срок которой пока не установлен. Согласно межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Таиланда, время безвизового нахождения в стране ограничено 30 днями. Из-за увеличившегося количества российских туристов власти королевства вводят визовые послабления, позволяя россиянам дольше оставаться в стране без необходимости оформления визы.

По информации Министерства туризма и спорта Таиланда, более 700 тысяч россиян приезжали в страну с начала текущего года, заняв третью строчку по числу посещений королевства среди всех туристов из других стран. В 2023 году в Таиланде побывало 1,48 млн граждан РФ, турпоток из России вернулся к допандемийным показателям.