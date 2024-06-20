ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 20:03

Как получить компенсацию при падении дерева на машину: объясняет эксперт

Эксперт Моржаретто: При падении дерева на машину надо сразу вызвать полицию

При падении дерева на авто нужно сразу вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт происшествия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

При падении дерева на авто нужно сразу вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт происшествия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Если на вашу машину упало дерево, то сразу же следует вызвать к месту инцидента полицию, чтобы они составили акт с описанием повреждений. С таким советом во время беседы с корреспондентами "Москвы 24" выступил автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно. Если каско нет, можно попытаться получить компенсацию другим путём — найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд", — рассказал собеседник издания.

Специалист уточнил, что управляющая компания должна регулярно проводить обследование деревьев и конструкций во дворе, который она обслуживает. Если организация этого не сделала, с неё, возможно, удастся получить денежную компенсацию.

Перечислен план действий для получения компенсации при падении дерева на машину
Перечислен план действий для получения компенсации при падении дерева на машину

Ранее Life.ru писал, что дерево упало на джип во время мощного урагана "Эдгар", обрушившегося на Москву 20 июня. Спасатели вытащили водителя "мицубиси", который в момент происшествия находился в салоне

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров