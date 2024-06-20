Как получить компенсацию при падении дерева на машину: объясняет эксперт
Эксперт Моржаретто: При падении дерева на машину надо сразу вызвать полицию
При падении дерева на авто нужно сразу вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт происшествия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova
Если на вашу машину упало дерево, то сразу же следует вызвать к месту инцидента полицию, чтобы они составили акт с описанием повреждений. С таким советом во время беседы с корреспондентами "Москвы 24" выступил автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно. Если каско нет, можно попытаться получить компенсацию другим путём — найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд", — рассказал собеседник издания.
Специалист уточнил, что управляющая компания должна регулярно проводить обследование деревьев и конструкций во дворе, который она обслуживает. Если организация этого не сделала, с неё, возможно, удастся получить денежную компенсацию.
Ранее Life.ru писал, что дерево упало на джип во время мощного урагана "Эдгар", обрушившегося на Москву 20 июня. Спасатели вытащили водителя "мицубиси", который в момент происшествия находился в салоне