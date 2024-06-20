Как получить компенсацию при падении дерева на машину: объясняет эксперт

Если на вашу машину упало дерево, то сразу же следует вызвать к месту инцидента полицию, чтобы они составили акт с описанием повреждений. С таким советом во время беседы с корреспондентами "Москвы 24" выступил автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно. Если каско нет, можно попытаться получить компенсацию другим путём — найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд", — рассказал собеседник издания.

Специалист уточнил, что управляющая компания должна регулярно проводить обследование деревьев и конструкций во дворе, который она обслуживает. Если организация этого не сделала, с неё, возможно, удастся получить денежную компенсацию.