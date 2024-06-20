Час в заточении: Спасён водитель, на авто которого рухнуло дерево во время адского урагана в Москве
Спасатели вытащили водителя из авто, на которое рухнуло дерево в Москве
Дерево упало на машину с водителем внутри в Москве. Обложка © Life.ru
Дерево упало на джип во время мощного урагана "Эдгар", обрушившегося на Москву 20 июня. Спасатели вытащили водителя "мицубиси", который в момент происшествия находился в салоне, передаёт корреспондент Life.ru.
Спасатели вытащили водителя из авто, на которое рухнуло дерево во время урагана. Видео © Life.ru
Инцидент произошёл на улице Академика Ильюшина в Москве. Упавшее на внедорожник дерево вырвало с корнем. Ствол рухнул на капот рядом с водительским сиденьем, где сидел мужчина. Сейчас он в сознании, его госпитализируют. Автомобилист просидел в "заточении" больше часа.
Напомним, что Москву и Подмосковье с прошлой недели заливают ливни. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: на четверг, 20 июня, в столичном регионе синоптики обещали мегаливень и смерчи. Сильнейший дождь и ураган уже накрыли как столицу, так и область. По последним данным, в Москве семь человек пострадали из-за непогоды. Один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Также известно о первой жертве. Мэр столицы Сергей Собянин накануне попросил жителей города по возможности оставаться дома. Life.ru показывал, как тьма с мегаливнем и ураганом накрыли Московский регион.