Час в заточении: Спасён водитель, на авто которого рухнуло дерево во время адского урагана в Москве

Дерево упало на джип во время мощного урагана "Эдгар", обрушившегося на Москву 20 июня. Спасатели вытащили водителя "мицубиси", который в момент происшествия находился в салоне, передаёт корреспондент Life.ru.

Инцидент произошёл на улице Академика Ильюшина в Москве. Упавшее на внедорожник дерево вырвало с корнем. Ствол рухнул на капот рядом с водительским сиденьем, где сидел мужчина. Сейчас он в сознании, его госпитализируют. Автомобилист просидел в "заточении" больше часа.