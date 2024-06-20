Тьма пришла: Life.ru снял, как мегаливень с ураганом накрыли Москву

Life.ru публикует видео с началом мегаливня и урагана в Москве. Кадры были сняты с башни на стадионе ЦСКА на 3-й Песчаной улице.

Мегаливень с ураганом накрывают Москву. Видео © Life.ru

На кадрах видно, как небо стремительно накрывает густое чёрное облако и в городе как будто наступила ночь. В считаные секунды видимость становится нулевой из-за сильного ветра с дождём.