Тьма пришла: Life.ru снял, как мегаливень с ураганом накрыли Москву
Появилось видео с началом мегаливня и ураганом в Москве
Life.ru публикует видео с началом мегаливня и урагана в Москве. Кадры были сняты с башни на стадионе ЦСКА на 3-й Песчаной улице.
Мегаливень с ураганом накрывают Москву. Видео © Life.ru
На кадрах видно, как небо стремительно накрывает густое чёрное облако и в городе как будто наступила ночь. В считаные секунды видимость становится нулевой из-за сильного ветра с дождём.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москву накрыл обещанный мегаливень. Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время непогоды, которая может продлиться до самого вечера. Есть вероятность увидеть смерчи. По нашим данным, от разгула стихии пострадали уже семь человек.
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