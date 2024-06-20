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20 июня, 11:04

Москву накрыл обещанный мегаливень, уже пострадали семь человек

Москву накрыл обещанный мегаливень, власти просят горожан не выходить на улицу

Последствия мегаливня в Москве. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Последствия мегаливня в Москве. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Москву и область в четверг, 20 июня, накрыл обещанный мегаливень. Власти просят жителей по возможности не выходить на улицу.

Последствия мегаливня в Москве. Видео © Life.ru

"В отдельных районах города идёт сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", — отметили в комплексе городского хозяйства Правительства Москвы.

Мегаливень накрывает Москву. Видео © Telegram / Новости Москвы

Как сообщает телеграм-канал SHOT, семь человек в Москве уже пострадали от разгула стихии. Один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт в районе Дорогомилово, к нему выехали сотрудники экстренных служб.

Последствия мегаливня в Москве. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Последствия мегаливня в Москве. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Кроме того, в районе Аэропорт дерево повалилось на джип, в котором был водитель, он пострадал. У Покровского-Стрешнева дерево, оборвав провода, рухнуло на машину, в которой был мужчина. А в центре столицы на Малой Ордынке снесло забор — он упал на женщину. При этом в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на авто, стоявшее на светофоре.

Ураганный ветер с порывами 25 метров в секунду гнёт рекламные щиты, срывает обшивку с крыш и крушит деревья. Улицы и дороги из-за разгула стихии затопило. В столичном регионе ожидаются смерчи, городские парки закрыли в целях безопасности.

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Как сообщал Life.ru, 20 июня в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. При этом сообщалось, что на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья есть большая вероятность появления смерчей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей по возможности не выходить из дома. Градоначальник предупредил, что на столицу обрушится град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Никита Осипов
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