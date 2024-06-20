Москву накрыл обещанный мегаливень, уже пострадали семь человек

Москву и область в четверг, 20 июня, накрыл обещанный мегаливень. Власти просят жителей по возможности не выходить на улицу.

Последствия мегаливня в Москве. Видео © Life.ru

"В отдельных районах города идёт сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", — отметили в комплексе городского хозяйства Правительства Москвы.

Мегаливень накрывает Москву. Видео © Telegram / Новости Москвы

Как сообщает телеграм-канал SHOT, семь человек в Москве уже пострадали от разгула стихии. Один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт в районе Дорогомилово, к нему выехали сотрудники экстренных служб.

Последствия мегаливня в Москве. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Кроме того, в районе Аэропорт дерево повалилось на джип, в котором был водитель, он пострадал. У Покровского-Стрешнева дерево, оборвав провода, рухнуло на машину, в которой был мужчина. А в центре столицы на Малой Ордынке снесло забор — он упал на женщину. При этом в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на авто, стоявшее на светофоре.

Ураганный ветер с порывами 25 метров в секунду гнёт рекламные щиты, срывает обшивку с крыш и крушит деревья. Улицы и дороги из-за разгула стихии затопило. В столичном регионе ожидаются смерчи, городские парки закрыли в целях безопасности.