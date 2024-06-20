В Москве закрыли парки на фоне угрозы смерчей
Московский зоопарк. Обложка © АГН "Москва"
Парки культуры и отдыха в Москве, а также Московский зоопарк закрыли из-за непогоды и на фоне прогнозируемых смерчей.
"Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом", — говорится в сообщении ГКУ "Объединённая дирекция "Мосгорпарк".
Также о временном прекращении работы заявил и Московский зоопарк. Дальнейшее решение об открытии будет приниматься исходя из погодных условий.
Напомним, что Москву и Подмосковье с прошлой недели заливают ливни. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: в четверг, 20 июня, ожидаются рекордные ливни, а в Подмосковье даже возможны смерчи. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.