В Москве закрыли парки на фоне угрозы смерчей

Напомним, что Москву и Подмосковье с прошлой недели заливают ливни. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: в четверг, 20 июня, ожидаются рекордные ливни, а в Подмосковье даже возможны смерчи. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.