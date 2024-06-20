ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 07:21

В Москве закрыли парки на фоне угрозы смерчей

Московский зоопарк. Обложка © АГН "Москва"

Московский зоопарк. Обложка © АГН "Москва"

Парки культуры и отдыха в Москве, а также Московский зоопарк закрыли из-за непогоды и на фоне прогнозируемых смерчей.

"Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом", — говорится в сообщении ГКУ "Объединённая дирекция "Мосгорпарк".

Также о временном прекращении работы заявил и Московский зоопарк. Дальнейшее решение об открытии будет приниматься исходя из погодных условий.

Москвичам рассказали, когда прекратятся мегаливни и будет ли лето-2024 хуже предыдущего
Москвичам рассказали, когда прекратятся мегаливни и будет ли лето-2024 хуже предыдущего

Напомним, что Москву и Подмосковье с прошлой недели заливают ливни. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: в четверг, 20 июня, ожидаются рекордные ливни, а в Подмосковье даже возможны смерчи. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Погода
  • Московский зоопарк
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров