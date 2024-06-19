Собянин призвал москвичей не выходить из дома 20 июня из-за возможных смерчей

В Москве в четверг, 20 июня, ожидаются гроза и сильный ливень, есть риск формирования смерчей, предупредил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим он попросил жителей города по возможности не находиться на улице завтра.

"Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. <…> Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице. Берегите себя", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам Собянина, завтра с 03:00 до 22:00 местами ожидаются гроза и сильный ливень. Прогнозируется, что на Москву обрушится град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей, что крайне опасно, подчеркнул мэр.