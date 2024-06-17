В Москве зафиксировали редкие "тропические ночи"

В Москве наблюдается довольно редкое явление для первого месяца лета — "тропические ночи". Это когда средняя ночная температура превышает норму. В июне по ночам в Москве фиксировалась температура в +11,5 градуса, а ближайшей ночью в столице ожидается от +17 до +19 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о редком погодном явлении в своём телеграм-канале. По словам специалиста, такое случается раз в семь-восемь лет. Прошлая ночь в Москве, как пишет Позднякова, выдалась очень тёплой. Ни в одной части города не было зафиксировано температуры ниже 16,6 градуса.