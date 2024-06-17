В Москве зафиксировали редкие "тропические ночи"
Синоптик Позднякова рассказала о редких для июня "тропических ночах" в Москве
Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ с вечерней подсветкой. Обложка © АГН "Москва"
В Москве наблюдается довольно редкое явление для первого месяца лета — "тропические ночи". Это когда средняя ночная температура превышает норму. В июне по ночам в Москве фиксировалась температура в +11,5 градуса, а ближайшей ночью в столице ожидается от +17 до +19 градусов.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о редком погодном явлении в своём телеграм-канале. По словам специалиста, такое случается раз в семь-восемь лет. Прошлая ночь в Москве, как пишет Позднякова, выдалась очень тёплой. Ни в одной части города не было зафиксировано температуры ниже 16,6 градуса.
Ранее Life.ru рассказал, какие люди страдают метеозависимостью. Эксперт назвала привычки, от которых стоит отказаться, чтобы каждое изменение погоды не сказывалось на здоровье.