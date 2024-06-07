Профессор объяснила, какие люди не страдают метеозависимостью Эксперт Пивоварова: Чем уравновешеннее человек, тем слабее его реакция на погоду 7 июня, 11:05 Чем уравновешеннее человек, тем слабее его реакция на погоду. Обложка © Freepik.com

Учёные давно установили взаимосвязь колебаний погодных условий и реакций организма человека. О том, на какие проблемы со здоровьем может указывать метеозависимость, Life.ru рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

Известно, что чем уравновешеннее человек, тем слабее будет его реакция на изменение погодных условий. Дело в том, что наша способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды напрямую зависит от здоровья нервной системы. Именно поэтому в борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины. Оксана Пивоварова Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Для улучшения самочувствия Пивоварова советует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их.

Методы профилактики и купирования метеопатических реакций, а именно нарушения электромагнитного гомеостаза, включают в себя электродиагностику и рефлексотерапию. Немедикаментозные методы, например интервальные гипоксические тренировки и "сухие" углекислые ванны, также могут быть рекомендованы для лечения метеочувствительных больных и профилактики метеозависимых патологических процессов в организме. Не следует забывать и о приёме поливитаминных комплексов, назначенных доктором.

"Если у вас при смене погоды регулярно в течение длительного времени болит, кружится, хуже работает голова или падает работоспособность, необходимо пройти обследование — возможно, у вас есть заболевание, которое следует лечить независимо от наличия метеозависимости. Важно иметь в виду, что любое проявление метеозависимости может усугубить хронические неинфекционные заболевания. Особенно чувствительны к перепадам погоды пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", — заключила профессор.

Метеозависимость — реакция организма на условия окружающей среды — официально не доказана и не признана болезнью, но при этом и не опровергнута. Подробнее об этом явлении читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев