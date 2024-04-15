Не ругаться и пить чай: Метеозависимым дали 5 мудрых советов на фоне мощных вспышек на Солнце Эксперт Меркулова советует метеозависимым не конфликтовать в дни солнечных бурь 15 апреля, 11:33 Уменьшить головную боль метеозависимым людям помогут зелёный чай, чай матэ и мелисса. Обложка © Freepik.com

Учёные считают, что каждый третий взрослый человек реагирует на резкие погодные изменения, магнитные бури, активность Солнца. Таких людей называют метеочувствительными, при этом женщин среди них больше, чем мужчин. У метеочувствительных людей изменения погодных условий влекут за собой симптоматику — учащение сердцебиения, головные боли, боли в суставах. Доцент кафедры физической культуры ГУУ, кандидат педагогических наук Ирина Меркулова дала 5 советов для метеозависимых, как наладить самочувствие в "опасные" дни.

1. Рациональное питание. Если ваша голова раскалывается от любых колебаний погоды, Меркулова советует исключить разрушающие организм вредные продукты — алкоголь, жирную, острую пищу, большое количество кофе, быстрые углеводы и сахар. Питание в такие дни должно состоять из простых блюд. Из напитков стоит отдать предпочтение травяным чаям, горячим напиткам из ягод облепихи, смородины, малины. Уменьшить головную боль помогут листья зелёного чая, особенно чая мате, а также экстракт из листьев мелиссы.

2. Физическая активность. Вторым по значимости превентивных мер для метеочувствительных людей будет обязательная физическая активность в недельном режиме человека.

Необходимо чаще бывать на свежем воздухе, к примеру, изменить на пешую прогулку дорогу домой. Взять за правило подниматься по лестницам пешком, устраивать перерывы в течение рабочего дня и выполнить разминку, ещё лучше выйти на свежий воздух и пройтись пешком минут 15–30. Включить простые и легковыполнимые упражнения в утреннюю зарядку, которая займёт 10–15 минут. Ирина Меркулова Доцент кафедры физической культуры ГУУ, кандидат педагогических наук

3. Психологический комфорт. Всем метеочувствительным людям в "критические" дни следует стараться избегать конфликтных ситуаций. По возможности в такие дни воздержаться от тяжёлого физического и умственного труда. Постарайтесь не смотреть телевизор (особенно новости), дома включать приглушённый свет. Больше улыбайтесь, общайтесь с родными на добрые и положительные темы, советует эксперт.

4. Закаливание. Этот метод полезен для улучшения общего состояния организма. Контрастный душ позволит снять некоторые симптомы уже проявившейся метеозависимости и предотвратить её прогресс.

5. Принимать лекарственные препараты. В сложные метеодни людям, чувствительным к изменениям погоды, следует принимать адаптогены. Это группа веществ, способных активизировать адаптационные способности нашего организма. Однако обязательным остаётся строгое соблюдение режима приёма лекарств, назначенных врачом.

Эти советы пригодятся землянам уже совсем скоро. Ведь, по данным учёных, сразу несколько крупных вспышек было зафиксировано на Солнце за последние дни. Так, первая сильная вспышка после двухнедельного перерыва произошла 11 апреля, далее активность звезды продолжилась в выходные. По предварительным прогнозам, к концу следующей недели могут вновь начаться мощные выбросы класса Х. Напомним, что вспышки на Солнце как раз и приводят к магнитным бурям.

Авторы Андрей Горяничев