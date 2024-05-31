Эффект внушаемости: Многим "метеозависимым" на деле нужен психолог, рассказала врач

Метеозависимость не является заболеванием и как явление не имеет чёткой доказательной базы, однако, согласно статистке, изменения в магнитных полях всё же сказываются на некоторых людях. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт флагманского медицинского центра "Будь здоров" на Рязанском проспекте Надежда Мацкевич.

"Острее [это] ощущают люди пожилые, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, с хроническими заболеваниями — возможно обострение. Возможны слабость, апатия, сонливость, боль в суставах, снижение работоспособности или, наоборот, вспышки агрессии, плохое настроение", — пояснила она.

Такую подверженность организма вспышкам на Солнце можно исправить, добавила специалист. Так, при грамотной коррекции метеозависимость может начать проявляться меньше или вовсе уйти. Причём наиболее чутко на магнитные бури реагируют особо внушаемые люди и те, у кого есть страх за собственное здоровье. Такие пациенты отмечают у себя симптомы "метеозависимости", однако врач не находит у них никаких отклонений. Подобным личностям Мацкевич рекомендует обратиться к психологу.

Однако если метеозависимость реальна, то во время магнитной бури человеку стоит больше гулять и отдыхать, снизить уровень стресса, питаться лёгкой и здоровой пищей. А при наличии хронических заболеваний дома желательно иметь необходимые медикаменты и средства первой помощи, в том числе тонометр.