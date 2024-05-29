На Солнце произошла новая мощная вспышка — уже вторая за последние двое суток
На Солнце произошла новая достаточно мощная вспышка — уже вторая за последние двое суток. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва. По его словам, вероятность того, что она вызовет магнитные бури мала, "но всё же не равна нулю".
"В зоне прямого воздействия на планету область окажется примерно начиная с субботы-воскресенья", — отметил учёный.
Как известно, вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в десять раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.
Предыдущая вспышка на Солнце была зафиксирована 27 мая. А месяц назад после серии аналогичных вспышек на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ранее космонавты оценили влияние мощнейших вспышек на Солнце на работу МКС, а учёным удалось заснять одну из таких вспышек на видео.
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