На Солнце произошла новая мощная вспышка — уже вторая за последние двое суток

На Солнце произошла новая достаточно мощная вспышка — уже вторая за последние двое суток. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва. По его словам, вероятность того, что она вызовет магнитные бури мала, "но всё же не равна нулю".

Как известно, вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в десять раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.