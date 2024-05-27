Вспышку самого высокого класса мощности снова зафиксировали на Солнце
ИПГ: На Солнце 27 мая произошла сверхсильная вспышка X-класса
На Солнце в понедельник, 27 мая, произошла мощнейшая вспышка, её балл составил X2.9. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики (ИПГ).
"В 10:08 по мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.9 продолжительностью 36 минут", — говорится в сообщении.
В ИПГ отметили, что вспышка уже привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле.
Напомним, вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в десять раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.
Как уже писал Life.ru, после серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые за последние 20 лет. Основатель компании SpaceX Илон Маск тогда сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку.
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