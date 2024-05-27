Вспышку самого высокого класса мощности снова зафиксировали на Солнце

Напомним, вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в десять раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.